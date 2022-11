Diplomatie : Ignazio Cassis au sommet de la Francophonie en Tunisie

Le président de la Confédération est en Tunisie pour un sommet axé sur l’économie et auquel participent près de 90 États et dirigeants. La Suisse en est vice-présidente.

Au total, 89 délégations ou dirigeants ont fait le voyage, dont le Français Emmanuel Macron et le Canadien Justin Trudeau. On reconnaît Ignazio Cassis, au premier rang, tout à droite de l’image.

Le sommet de la Francophonie, qui s’est ouvert samedi à Djerba, en Tunisie réunira 89 États et 31 chefs d’Etat ou de gouvernement, tous membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Notre pays est représenté par le président de la Confédération Ignazio Cassis. La Suisse a d’ailleurs été nommée vice-présidente de ce 18e sommet, pour le plus grand plaisir du Tessinois, qui s’est dit samedi honoré dans un tweet:

À Djerba, le numérique et la diversité seront au cœur des discussions. «Ces thématiques permettront à la Suisse de valoriser ses atouts et son engagement en faveur de la gouvernance numérique, notamment au travers de la Genève internationale», a annoncé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La Suisse fait par ailleurs de la numérisation l’une des quatre priorités thématiques de sa stratégie de politique extérieure 2020–2023, rappelle-t-il.

Ukraine aussi au menu

Cette rencontre de deux jours, qui a pour but de définir les orientations stratégiques de la Francophonie et assurer son rayonnement dans le monde, sera aussi l’occasion pour les dirigeants occidentaux et africains d’échanger sur des sujets brûlants comme l’invasion russe de l’Ukraine.