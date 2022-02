Levée des mesures : Ignazio Cassis: «Aujourd’hui est un grand jour»

Le Conseil fédéral supprime les quarantaines-contact et le télétravail obligatoire dès jeudi. Si tout va bien, il envisage aussi la levée de la grande majorité des restrictions dans 2 semaines.

Capture d’écran You Tube

Si les contaminations et les hospitalisations baissent, le Conseil fédéral envisage une levée des restrictions dès le 17 février.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de supprimer l’obligation de télétravail et des quarantaines des cas contacts dès jeudi. «Aujourd’hui est un grand jour. Il marque une nouvelle phase dans cette crise longue et difficile», s’est réjoui le président de la Confédération, Ignazio Cassis. «La pandémie n’est certes pas derrière nous, mais le Conseil fédéral voit une lumière pointer à l’horizon.»

A ses côtés mercredi à Berne, le ministre de la Santé Alain Berset a estimé que la situation était gérable dans les hôpitaux et qu’une immunité était «très présente dans la population. Cela nous permet d’envisager une sortie de la phase aiguë de la crise.»

Au vu de la situation jugée favorable, le gouvernement a aussi mis en consultation deux variantes pour la levée des mesures. La première prévoit un assouplissement généralisé de la grande majorité des restrictions dès le 17 février, ce qui signifierait la fin du certificat Covid, l’abolition du port du masque, y compris dans les transports, les magasins et les lieux fermés ainsi que la fin des restrictions pour les réunions privées.

Le gouvernement précise qu’«une telle option ne serait envisageable que si la vague de contamination a atteint son pic, si l’immunité au sein de la population est suffisamment élevée et si le nombre de contaminations et d’hospitalisations diminue». «La liberté va de pair avec la responsabilité», a prévenu Ignazio Cassis, qui a une nouvelle fois appelé à rester prudent et à se faire vacciner.