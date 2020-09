Diplomatie : Ignazio Cassis débute une visite officielle en Iran

Le conseiller fédéral est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi à Ispahan, au centre de l’Iran, dans le cadre d’une tournée diplomatique de trois jours. Il rencontrera notamment le président Hassan Rohani lundi.

Ignazio Cassis est en visite officielle en Iran jusqu’à lundi. Il a atterri à Ispahan dans la nuit de vendredi à samedi et doit y rencontrer le gouverneur de la province et des scientifiques, ainsi que l’a communiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La Suisse et l’Iran fêtent justement cent ans de relations diplomatiques, a indiqué le DFAE dans un communiqué.