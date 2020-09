Nations Unies : Ignazio Cassis juge cruciale la coopération face au Covid

Le conseiller fédéral a rendu hommage lundi au travail effectué dans la lutte contre la pandémie par l’Organisation des Nations unies qui fête ses 75 ans cette année.

«Le monde évolue. Nos institutions doivent en faire de même. L’ONU est forte si elle est prête à relever les défis de notre époque. Tous ses membres doivent y contribuer», poursuit Ignazio Cassis. «La Suisse s’engage pour que les réformes initiées par le Secrétaire général rendent l’Organisation plus efficace et performante», dit-il ensuite. Et plus loin: «la Suisse a beaucoup à offrir; elle est prête à le faire aussi au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.»