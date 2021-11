Visite diplomatique : Ignazio Cassis, l’un des rares à franchir les frontières de la Chine

Selon la RTS, le ministre des affaires étrangères se rendra en Chine ce weekend. Les visites diplomatiques dans l’Empire du Milieu se comptent pourtant sur les doigts de la main depuis le début de la pandémie.

Le DFAE devrait donner plus de détails sur les buts de cette visite dans le courant de la semaine.

Entrer en Chine est très compliqué depuis le début de la pandémie, aussi quand on est président ou ministre d’un pays ami. Comme le relève la RTS, même les plus hautes délégations américaines en visite en Chine ont été placées dans des bulles sanitaires, ont été tenues bien soigneusement à l’écart de Pékin et leur personnel sur place a dû subir une quarantaine après avoir accueilli leurs politiciens en visite.