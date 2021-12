Suisse – Ignazio Cassis ne devrait pas «battre» Micheline Calmy-Rey

Triste palme pour Micheline Calmy-Rey

Ignazio Cassis, élu en novembre 2017, risque donc de faire un résultat médiocre mercredi, même s’il aura le soutien du PLR et de l’UDC et que la gauche ne devrait pas aller trop contre lui non plus. Il va sans doute faire bien mieux que Micheline Calmy-Rey. C’est en effet à la socialiste genevoise que revient la palme du pire score de ces vingt dernières années. L’ex-cheffe du DFAE n’avait en effet obtenu que 106 voix lors de sa 2 e présidence en 2011, du jamais-vu à Berne depuis 1919! Elle avait fait à peine mieux lors de sa première élection en 2007, avec 147 voix, soit le 2 e pire résultat depuis 2001. Juste devant l’UDC Ueli Maurer, alors à la tête du Département de la défense, qui avait obtenu, lui, 148 voix pour sa première présidence en 2013.

Mais, avec 201 voix six ans plus tard, le Zurichois, devenu chef des Finances, s’était rattrapé en réalisant le meilleur score de ces vingt dernières années. Il reste à ce jour le président le mieux élu depuis 2001, juste devant le radical valaisan Pascal Couchepin – qui avait obtenu 197 voix pour sa 2e présidence en 2008 – et l’UDC bernois Johann Schneider-Ammann (196 voix en 2015). À noter qu’en chiffres absolus, ce sont deux socialistes qui caracolent en tête des meilleures élections à la présidence: soit le Bâlois Hans-Peter Tschudi et le Soleurois Willi Ritschard, chacun élu avec 213 voix en 1970 et 1978.