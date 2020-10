Suisse : Ignazio Cassis reçoit le ministre tchèque des affaires étrangères

La Suisse et la République tchèque entretiennent une relation particulière depuis le Printemps de Prague.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et son homologue tchèque ont également évoqué différentes questions ayant trait aux affaires européennes et internationales, a indiqué le Département fédéral des Affaires étrangères dans un communiqué mardi. La Tchéquie est, parmi les nouveaux États membres de l’UE, l’un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et ce pays d’Europe centrale revêt une importance indéniable pour les investisseurs suisses.