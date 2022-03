Guerre en Ukraine – Ignazio Cassis reconnaît avoir mal communiqué sur les sanctions contre la Russie

Blocage des avoirs d’oligarques pour mettre fin à la guerre

Pour inciter la Russie à mettre fin à la guerre, les États-Unis et l’UE ont laissé entendre qu’ils bloqueraient de manière ciblée les avoirs des oligarques. La Suisse suit le mouvement, note Ignazio Cassis: «Les nombreux oligarques figurant sur la liste des sanctions de l’UE sont désormais directement concernés: ils ne peuvent plus disposer de leur argent en Suisse. » De plus, sachant qu’un nombre assez important d’entre eux vit en Suisse, Berne a «non seulement repris la liste des sanctions de l’UE, mais aussi imposé des interdictions de voyager à cinq personnes supplémentaires.» Et le chef du Département des affaires étrangères de conclure: «Avec l’ensemble du monde occidental, nous sommes prêts à faire pression sur l’entourage du président Poutine pour qu’il se rende compte que la guerre a un prix. Dans le même temps, nous devons veiller à ne pas condamner les Russes uniquement en raison de leur nationalité. Beaucoup d’entre eux ne veulent pas non plus de cette guerre», conclut le conseiller fédéral.