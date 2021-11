Relations Suisse-UE – Cassis à Bruxelles: «Il faut être deux pour un tango» selon l’UE

«Il faut être deux pour un tango»

De son côté, la Commission européenne a exhorté lundi, la Suisse à faire preuve de «volonté» si elle souhaite conclure l’accord-cadre. «Il faut être deux pour un tango. Ce dont nous avons maintenant besoin de la part de la Suisse, c’est d’une volonté politique sans ambiguïté de s’engager avec nous sur les vraies questions qui comptent et d’un calendrier crédible», a affirmé le vice-président slovaque de la Commission, Maros Sefcovic. Ce dernier s’exprimait après la rencontre à Bruxelles avec le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Pour M. Sefcovic, «tout dialogue politique doit être ciblé et substantiel. Il ne peut s’agir d’une coquille vide», a-t-il dit. La Suisse est le quatrième partenaire commercial de l’UE après la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. L’UE est le premier partenaire commercial de la Suisse. M. Sefcovic, ancien député européen, supervise également les liens tumultueux entre l’UE et Londres dans le cadre du Brexit.