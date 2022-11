Ignazio Cassis a été reçu par le roi des Belges

Diplomatie : Ignazio Cassis reçu par le roi des Belges

Ignazio Cassis et son épouse ont été reçus par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Ignazio Cassis a été reçu jeudi par le couple royal belge, le roi Philippe et la reine Mathilde. Le président de la Confédération effectue une visite d’État de deux jours en Belgique.

Le Tessinois, accompagné de son épouse Paola, a été accueilli au palais royal de Bruxelles, où il a reçu les honneurs militaires, selon des images publiées sur Twitter. Ignazio Cassis écrit que c’est «un grand honneur» d’être reçu par les monarques. «Je me réjouis des nombreuses rencontres et discussions fructueuses sur nos relations étroites et diversifiées», ajoute-t-il.