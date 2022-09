Décès d’Elizabeth II : Ignazio Cassis ira aux obsèques de la reine

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, assistera le 19 septembre aux funérailles nationales de la reine Élizabeth II, à l’invitation du palais de Buckingham. De nombreux chefs et cheffes d’État et de gouvernement rendront un dernier hommage à la souveraine défunte en l’abbaye de Westminster. Au cours de la journée, Ignazio Cassis rencontrera aussi le nouveau roi Charles III.

Le chef du DFAE se rendra ensuite directement à New York pour la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui a commencé le 13 septembre, et durera un an. Par sa participation, le président de la Confédération souligne que les Nations unies doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cette période difficile. La plateforme de dialogue qu’offre l’ONU est plus nécessaire que jamais pour assurer une coexistence pacifique dans un monde sûr et prospère, écrit le DFAE. Le 20 septembre, Ignazio Cassis prononcera un discours devant l’Assemblée.