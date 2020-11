Diplomatie : Ignazio Cassis s’envole pour le Proche-Orient

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a décollé samedi pour le Proche-Orient, où il va discuter de l’engagement de la Suisse dans cette région pour les quatre prochaines années.

Samedi, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) va rencontrer le ministre israélien des affaires étrangères Gabi Ashkenazi à Jérusalem. Le même jour, il ira à Ramallah, où il s’entretiendra avec le premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh et le ministre des Affaires étrangères Riyad al-Malki. Dans la soirée, Ignazio Cassis inaugurera le Conseil d’entreprises commun Suisse-Palestine.

Le lendemain, Ignazio Cassis se rendra aux Émirats arabes unis. Il rencontrera, à Abu Dhabi, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Soutien au dialogue

La Suisse œuvre de longue date en faveur du dialogue et de la coopération entre les États du Proche et du Moyen-Orient, un engagement qui est l’une des priorités définies dans la stratégie pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA 2021-2024), adoptée le mois dernier. À ce titre, elle soutient également un règlement politique du conflit au Proche-Orient.

Les accords conclus récemment par Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn ont modifié la dynamique régionale. À l’occasion de sa visite, Ignazio Cassis évoquera avec ses différents interlocuteurs la manière dont la Suisse peut contribuer à des solutions constructives permettant d’instaurer une paix durable et la sécurité dans la région.

Une autre priorité de la stratégie MENA réside dans la coopération avec les États de cette région dans les domaines de l’innovation, de la numérisation et du développement durable.

Jeunes pousses israéliennes

Israël et les EAU sont à l’avant-garde dans ces domaines. En Israël, Ignazio Cassis rencontrera des représentants de jeunes pousses israéliennes opérant dans les domaines des nouvelles technologies, de la santé et de l’environnement.

Dans le Territoire palestinien occupé, les entretiens porteront sur les perspectives offertes aux jeunes en matière d’entrepreneuriat et d’innovation. À Abu Dhabi, le chef du DFAE rencontrera le directeur général de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, à laquelle la Suisse a adhéré en 2011. Israël et les EAU comptent parmi les principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.