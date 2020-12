Émirats arabes unis : Ignazio Cassis termine sa tournée diplomatique à Abu Dhabi

Le chef de la diplomatie suisse a rencontré son homologue émirati pour discuter notamment de la promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient. Ce voyage clôture sa tournée de quatre jours dans la région.

Ignazio Cassis et son homologue émirati Abdullah Bin Zayed al Nahyan photographiés le 30 novembre à Abu Dhabi.

La promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient a figuré au centre des discussions entre le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis et son homologue émirati Abdullah Bin Zayed al Nahyan. Le conseiller fédéral a terminé sa tournée au Proche-Orient par cette rencontre à Abu Dhabi.

La promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient constitue l’une des priorités de la première stratégie de la Suisse pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), souligne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué. Ignazio Cassis a aussi salué l’accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël.