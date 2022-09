Guerre en Ukraine: Ignazio Cassis tout sourire au moment de serrer la main de Sergueï Lavrov

«Neutralité et bons offices»

Ignazio Cassis a également communiqué plus tard sur Twitter une image de la rencontre entre les deux délégations russes et suisses. «Lors de ma rencontre avec Sergueï Lavrov, écrit-il, j’ai appelé la Russie à s’abstenir d’organiser de soi-disant référendums dans les territoires occupés de l’Ukraine. La Suisse est également très préoccupée par la menace d’utilisation d’armes nucléaires. La neutralité et les bons offices restent nos instruments de dialogue».

L’appel à la Russie pour mettre fin à la guerre

Ignazio Cassis s’est également exprimé à l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le mardi 20 septembre 2022. Dans son discours, il a évoqué la situation: «J’ai été bouleversé par l’agression militaire lancée par la Russie, une grande puissance, contre sa voisine l’Ukraine. Permettez-moi de préciser que cette agression militaire enfreint les principes les plus élémentaires de la Charte, celle-là même qui a été adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’empêcher les guerres et les incommensurables souffrances qu’elles entraînent. La Suisse réitère l’appel lancé à la Russie pour qu’elle mette fin sans plus tarder à la guerre et à la violence en Ukraine».