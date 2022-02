Covid-19 - Ignazio Cassis : «Une obligation vaccinale n’est plus à l’ordre du jour»

Dans une interview à la «SonntagsZeitung», le président de la confédération Ignazio Cassis déclare que «l’obligation de vaccination n’est plus à l’ordre du jour chez nous». La Suisse passe maintenant «à la phase de normalisation. Dans ce contexte, une obligation n’est ni urgente ni nécessaire, d’autant plus que ce virus ne rend plus guère les gens gravement malades. Mais il est bien sûr important de continuer à se faire vacciner et à se faire booster», déclare-t-il.