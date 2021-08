Crise afghane : Ignazio Cassis veut organiser une conférence sur l'Afghanistan

Berne souhaite offrir ses bons offices dans la crise afghane. Les clarifications pour organiser un sommet sont déjà en cours au niveau national et international.

Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse, en appelait à Ignazio Cassis vendredi dernier dans la «Schweizer Illustrierte» pour accueillir une conférence sur l'Afghanistan. Or des clarifications dans ce sens sont déjà en cours au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) selon la «NZZ am Sonntag» du jour. Notre ministre des Affaires étrangères a ainsi chargé Livia Leu, la secrétaire d'État, d'étudier la tenue d’une telle conférence en Suisse et des discussions sur la question ont aussi déjà eu lieu au niveau international.

Corridor humanitaire hors d’Afghanistan

Livia Leu devra analyser l’utilité d’une telle réunion pour résoudre la crise afghane et quels en seraient les objectifs. Avec plusieurs options envisageables, dont celle d’une conférence des donateurs pour négocier l'aide humanitaire. Vendredi dernier, le HCR (Haut-commissariat aux réfugiés) a d’ailleurs appelé la communauté internationale à promettre 63 millions de dollars pour la prise en charge des plus de 3 millions d’Afghans déplacés à l'intérieur du pays et pour les préparatifs d’accueil dans les pays voisins qui risquent d'être particulièrement touchés – dont l'Iran et le Pakistan où sont déjà bloqués des millions d’Afghans. L'objectif de la conférence pourrait aussi être la mise sur pied d’un corridor humanitaire hors d'Afghanistan, ou des négociations avec les talibans.