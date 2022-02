Suisse-UE : Ignazio Cassis veut un nouveau paquet d’accords bilatéraux

Pour le président de la Confédération, il existe de nombreuses possibilités d’approfondir les relations avec l’Union européenne. Mais il faudra résister aux pressions de l’UE.

Nombreuses possibilités

Selon le Tessinois, il faut une approche plus large des négociations. Des concessions sont possibles de part et d’autre, estime-t-il. Et de rappeler que 1,4 million de citoyens européens vivent en Suisse, qui est en outre le 4e partenaire commercial de l’UE. «Des relations instables ne sont pas une solution à long terme, ni pour nous ni pour l’UE», estime-t-il.

Résister aux pressions

La Suisse doit toutefois résister aux tentatives de pression de l’UE. «Nous ne pouvons pas simplement abandonner nos principes, prendre la protection des salaires et l’immigration à la légère et mettre ainsi en jeu la paix sociale», souligne-t-il. Selon le président de la Confédération, cela nécessite non seulement du temps, mais aussi un peu de calme et de créativité.