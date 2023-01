Ignorés par les serveurs, ils partent sans payer… et vont le regretter

Qu’auraient-ils dû faire?

Le policier qui a parlé à Silvano ne s’est pas montré très compréhensif pour le comportement du couple. Rien n’empêchait le couple de recontacter le restaurant plus tard ou d’y revenir à un autre moment pour régler la note. Une experte alémanique en savoir-vivre, Barbara Suter, indique en outre qu’il est possible de se rendre au comptoir pour payer directement, de laisser une carte de visite avec ses coordonnées et un mot pour demander l’envoi d’une facture, ou informer le personnel à l’arrivée au restaurant si on a une heure à laquelle on doit le quitter au plus tard.