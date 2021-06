France : Ikea, accusée d’avoir espionné ses salariés, bientôt fixée sur son sort

Plusieurs centaines de salariés d’Ikea auraient été espionnés par leurs supérieurs dont certains risquent la prison ferme.

Révélée par la presse, cette affaire ramenée devant la justice en 2012 a mis au jour, selon l’accusation, «un système de surveillance» d’employés et de clients entre 2009 et 2012. (Photo Evert Elzinga / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Un an de prison ferme a été réclamé contre un ancien PDG de 1996 à 2009, Jean-Louis Baillot, risquant jusqu’à 10 ans de prison et 750'000 euros d’amende. La procureure avait en revanche demandé la relaxe pour Stefan Vanoverbeke, PDG d’Ikea France de 2010 à 2015, contre qui il n’y a «pas d’élément matériel».

Durant les deux semaines d’un procès parfois houleux dans les Yvelines, en région parisienne, la filiale française du géant de l’ameublement a été jugée aux côtés d’anciens dirigeants de l’entreprise, directeurs de magasins, fonctionnaires de police et patron d’une société d’investigations privée. Ils se sont renvoyé la responsabilité des accusations, dont la collecte et divulgation illicite d’informations personnelles ou la violation du secret professionnel.

Ikea France et ses dirigeants de l’époque sont soupçonnés de s’être illégalement renseignés sur leurs antécédents judiciaires, leur train de vie ou leur patrimoine via une société «en conseil des affaires» Eirpace, qui aurait pioché ces données confidentielles dans des fichiers de police. Les parties civiles, dont de nombreux syndicats, ont demandé par la voix de leurs avocats un «jugement exemplaire» et plusieurs millions d’euros de dommages et intérêts.