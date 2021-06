Salariés espionnés : Ikea France condamnée à un million d’euros d’amende

Mardi, la justice française a reconnu le géant de l’ameublement coupable de «recel de données à caractère personnel par un moyen frauduleux».

La filiale française d’Ikea et un de ses anciens PDG ont été respectivement condamnés mardi à un million d’euros d’amende (quelque 1,089 million de francs) et à de la prison avec sursis pour avoir espionné plusieurs centaines de salariés entre 2009 et 2012.