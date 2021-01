Ikea prélève 9 fr. 95 pour accéder au service Click & Collect. Reuters

«Au début, j’ai cru à une erreur du système informatique. Mais lorsque j’ai appelé Ikea, ils m’ont dit: non, non, c’est juste, c’est le prix de la livraison.» Ce client genevois du géant suédois n’en revient pas. Désireux d’acheter des rideaux à 80 francs à Vernier (GE) via le système Click & Collect, soit le retrait en magasin d’un produit commandé en ligne, il a constaté au moment de payer qu’un surcoût de 9 fr. 95 était appliqué. Une somme incompréhensible à ses yeux, puisque c’est lui qui est censé se déplacer pour retirer l’article. Il est par conséquent allé voir ailleurs.

En l’occurrence, Ikea joue franc jeu. Sur son site internet, le coût du service Click & Collect est distinctement stipulé. «Maintenant seulement 9,95 CHF», est-il écrit en gros caractères. Cette taxe unique s’applique quel que soit le prix du ou des objets achetés. Dans les autres magasins d’ameublement concurrents, le service est pourtant gratuit, au point que lorsque l’on pose la question à une grande enseigne carougeoise, l’employée au bout du fil ne comprend pas la question. «Ben non, vous payez juste ce que vous avez commandé…»

«Extrême et cher payé»

La Fédération romande des consommateurs (FRC) a également été alertée du cas par des clients. «Même si ce n’est pas illégal, dès lors que la chaîne informe de but en blanc sa clientèle sur internet, c’est très choquant. À une facturation doit correspondre une prestation, juge Jean Tschopp, juriste. Là, on ne voit vraiment pas quelle est cette prestation, vu que le client se déplace. C’est vraiment extrême et cher payé.»

Couvrir la main-d’œuvre