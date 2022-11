Suisse : IKEA rappelle des cafetières expresso de 0,4 L

La cafetière et le fond extérieur à vérifier.

Avez-vous acheté une cafetière pour table de cuisson de 0,4L de type METALLISK chez IKEA? Sachez que le géant suédois, en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents, demande à ses clients de les rapporter. Elles peuvent en effet éclater lors de leur utilisation, engendrant ainsi un risque de brûlure et de blessure.

Le rappel de produit concerne les cafetières expresso avec une soupape de sécurité en acier inoxydable et une date de fabrication entre 2040 et 2204 (format AASS, A pour les années et S pour les semaines). La date de fabrication est visible sur le fond extérieur des cafetières, précise le BPA dans un communiqué. Les cafetières avec une date de fabrication différente ou une soupape en laiton (reconnaissable à sa couleur dorée) ne sont pas concernées.