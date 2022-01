Royaume-Uni : Ikea réduit les salaires des non-vaccinés en quarantaine

Outre-Manche, le géant suédois de l'ameublement prend de nouvelles mesures vis-à-vis de ses collaborateurs non vaccinés. La situation n'est pas la même en Suisse.

Les employés non vaccinés qui doivent s'isoler en raison d'une exposition au Covid-19 verront dorénavant leur salaire ponctionné chez Ikea au Royaume-Uni. Comme le rapportent le «Mail on Sunday» et la BBC, le géant suédois de l'ameublement a décidé, face à la vague massive due au variant Omicron, de modifier sa politique à l'égard du personnel non vacciné et de réduire ses indemnités en cas de maladie.