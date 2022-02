Haute-Savoie (F) : Il a 32 kg de résine de cannabis dans l’auto et il tombe sur les douaniers

Mercredi dernier, un homme a tenté de fuir le contrôle qui le guettait sur l’aire d’autoroute de Valleiry. Il a finalement été arrêté et dort déjà en prison, pour quatre ans.

Repéré mercredi, interpellé samedi, jugé lundi et en prison pour quatre ans. Le destin d’un homme de 29 ans, domicilié à Valserhône, dans l’Ain (F), a basculé en quelques jours. Il circulait sur l’autoroute, mercredi passé, quand les douaniers ont voulu contrôler son véhicule, sur l’aire de repos de Valleiry, raconte «Le Dauphiné libéré» . Mais l’homme a pris la fuite, avant d’abandonner sa voiture et de continuer à pied. Les gendarmes ont trouvé 32 kg de résine de cannabis dans l’auto laissée en rade sur la bande d’arrêt d’urgence.

Tous les points de chute du trafiquant ont été identifiés et perquisitionnés. Les enquêteurs y ont saisi 3 kg de coke, 6 kg d’herbe de cannabis et près de 1600 euros. En tout, la valeur marchande de la drogue retrouvée s’élève à 480’000 euros. Samedi, le fuyard a été pincé chez sa sœur. Il a été jugé lundi selon la procédure de comparution immédiate et a écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d’un ordre d’exécution immédiate, qui lui a valu de se retrouver le jour même derrière les barreaux.