Bâle: Il a accusé à tort des requérants de lui avoir jeté des pierres

Un ex-employé de Securitas s’est retrouvé jeudi devant le tribunal pénal de Bâle pour fausses accusations. Après un incident survenu le soir du 4 janvier 2021 au centre fédéral pour requérants d’asile à Bâle, cet homme de 32 ans a affirmé de manière mensongère que des requérants d’asile lui avaient lancé des pierres. Le soir en question, deux jeunes hommes se sont présentés au centre soi-disant pour prendre des nouvelles d’un ami. Pour des raisons de protection des données, le trentenaire n’a livré aucune information et les a refoulés. Les hommes seraient alors devenus agressifs, abusifs et auraient commencé à jeter des pierres.

Il revient sur ses accusations

Des pierres ont bel et bien volé ce soir-là, mais le Securitas n’a pas été visé. «Le soir, des requérants d'asile alcoolisés reviennent régulièrement et se comportent de manière rebelle. Il arrive que des pierres volent», a expliqué le trentenaire au juge. «J’étais dépassé et frustré, alors je me suis laissé entraîner à faire cette déclaration.» En faisant ce faux témoignage, il espérait que les lanceurs de pierres soient punis. Il a par la suite eu mauvaise conscience et rectifié sa déclaration auprès de la police, ce qui lui a valu d’être poursuivi pour fausses accusations.