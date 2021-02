Procès en destitution : «Il a allumé la mèche»: les démocrates appellent à condamner Trump

L’accusation a terminé sa plaidoirie jeudi, réclamant aux sénateurs de condamner l’ex-président pour éviter une récidive. C’est au tour de la défense de présenter ses arguments vendredi.

Le 45e président des États-Unis «savait à quel point la situation était explosive», a lancé l’un des procureurs démocrates, Joe Neguse. «Il a allumé la mèche et l’a lancé directement vers cette enceinte, vers nous», a-t-il poursuivi en direction des 100 sénateurs, juges, jurés, et témoins de ce procès historique.

Vidéos des violences du 6 janvier et citations choisies à l’appui, l’accusation a passé deux jours à revenir sur l’attaque du siège du Congrès américain. Un exposé uppercut qui a peut-être fait bouger les lignes, a voulu croire le président Joe Biden.

Mais l’ancien magnat de l’immobilier reste très populaire à droite et il est peu probable que 17 sénateurs républicains acceptent de voter avec les 50 sénateurs démocrates pour former la majorité nécessaire à sa condamnation. Il pourrait être acquitté dès les prochains jours. Vendredi, ce sera au tour de la défense de prendre la parole à midi, pour un maximum de deux jours.

Resté jusque-là en retrait, Joe Biden a voulu croire jeudi que le procès pourrait changer la donne. «Je pense que certains ont peut-être changé d’avis», a-t-il déclaré à la presse. Sa porte-parole Jen Psaki s’est empressée de préciser qu’il ne s’agissait pas d’une certitude mais d’un reflet de ses émotions. Selon elle, le nouveau président a été «touché» par les vidéos, qui ont rappelé la violence inouïe de l’assaut, et ses propos reflétaient «à quel point il (était) choqué et triste».

«Des diables»

Installé en Floride, il a refusé de témoigner. Mais sa voix n’a cessé de retentir dans l’hémicycle de la chambre haute du Congrès, où ses accusateurs ont projeté de nombreux extraits de ses discours, et reproduit ses tweets incendiaires.

Après l’échec de ses plaintes en justice et de ses multiples pressions sur les agents électoraux des États-clés, «le président Trump s’est retrouvé à court d’options non violentes pour se maintenir au pouvoir», a estimé l’élu Ted Lieu. Et le 6 janvier, il a appelé ses partisans à manifester à Washington au moment où le Congrès certifiait la victoire de son rival Biden. «Battez-vous comme des diables», leur a-t-il lancé.