Royaume-Uni : Il a brisé la vie de sa petite amie en tentant de la kidnapper

Enlevée par son copain, une jeune femme de 19 ans est tombée de sa camionnette qui roulait à 95 km/h. Elle est aujourd’hui lourdement handicapée. Mercredi, l’individu a été condamné.

Autoroute A6, près de Loughborough (centre de l’Angleterre), 27 septembre 2020. Angel Lynn, 19 ans, est retrouvée couchée sur la chaussée, très grièvement blessée. Son crâne est fracturé et les dégâts causés à son cerveau semblent catastrophiques. Les secours interviennent rapidement mais les blessures d’Angel s’avèrent irréversibles: elle ne peut plus communiquer, marcher ou s’alimenter elle-même, et a besoin d’une assistance continue. Qu’est-il arrivé à la jeune femme?

Les enquêteurs ont rapidement pu déterminer les circonstances du drame en découvrant des images de vidéosurveillance accablantes. Sur cette vidéo, on peut voir la jeune femme en train de marcher sur un trottoir, prenant ses distances avec son petit ami après une dispute. Celui-ci surgit, se précipite sur elle et la force à entrer dans une camionnette garée le long de la route. Selon le «Sun» , le véhicule roulait à 95 km/h quand Angel en est tombée.

Malgré la diffusion de ces images mercredi au tribunal, Chay Bowskill et son ami Rocco Sansome, tous deux âgés de 20 ans, ont continué de nier l’enlèvement d’Angel. Reconnu coupable, l’ex-copain de la victime a écopé d’une peine de 7 ans et demi de prison. Son pote, lui, a été condamné à 21 mois d’emprisonnement. Une bien maigre consolation pour les parents de la jeune femme: «Son existence ne sera jamais plus la même. Angel était si pleine de vie et avait un si bel avenir devant elle. Il lui a malheureusement été enlevé. Chaque jour est non seulement un énorme combat pour Angel, mais aussi pour notre famille et nos amis», a réagi son père, Paddy Lynn.