Charlie Puth: Il a composé une chanson en plein ébat

Pour de nombreux artistes, l’inspiration créative peut arriver à n’importe quel moment, même les plus inattendus. Charlie Puth, qui est un homme sensible , en sait quelque chose. Son titre «Marks On Your Neck» (ndlr: Marques sur ton cou, en français) a été composé alors qu’il était en train de faire l’amour. «J’ai écrit cette chanson en plein ébat, peut-être que j’aurais dû me concentrer un peu plus sur l’acte, mais la mélodie m’est venue à l’esprit. J’ai dû m’arrêter pour enregistrer une petite note vocale rapide, ensuite j’ai pu retourner dans le lit», a confié le chanteur de 31 ans dans le magazine «Interview».

L’Américain, qui ne peut pas avoir de rapport sexuel en écoutant de la musique, a expliqué que cette personne avec laquelle il avait couché ne représentait rien de sérieux, car il venait de vivre une rupture douloureuse. «Cela n’allait probablement pas marcher avec elle et c’est ce que je me disais à ce moment-là, a-t-il dit. Et je me souviens m’être réveillé et m’être regardé dans le miroir, avoir remarqué ces marques sur mon cou, et chaque jour elles guérissaient et s’estompaient. Cette personne qui me les avait faites s’estompait aussi pour moi. Et nous avons suivi des chemins séparés.»