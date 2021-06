France : Il a couru après sa femme en lui tirant dessus en pleine rue

Un homme a poursuivi son épouse jeudi en lui tirant dessus à bout portant avant de retourner l’arme contre lui. Elle est grièvement blessée, il est en état de mort cérébrale.

Christian Mercuri a évoqué «une course poursuite entrecoupée de plusieurs scènes de violence jusqu’à la scène finale», l’auteur des faits poussant sa femme au sol et la frappant à coups de poing et de pied.

Déjà condamné

Plus récemment, les 19 et 28 mai, la victime s’était de nouveau présentée à la police «pour signaler qu’elle avait été victime d’injures et d’un crachat» et que son conjoint l’avait suivie en voiture, a-t-il ajouté.