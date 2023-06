Attaque à Annecy (F): «Il a crié et s’est dirigé directement vers la poussette»

Les images de l’assaillant coursé par un passant.

«Il voulait attaquer tout le monde. Je me suis écarté et il a foncé tout droit sur un papy et une mamie, et il poignarde le papy», a confié au «Dauphiné Libéré» l’ancien joueur de Saint-Étienne et de Liverpool, Anthony Le Tallec. «C’était la panique totale. Je pense qu’il avait une quarantaine d’années, type arabe. Il avait un bandana ou un turban, il l’a enlevé devant moi. Il ne disait rien de spécial», a dit le sportif qui faisait son footing au bord du lac.