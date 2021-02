États-Unis : «Il a cuisiné son cœur avec des patates»

Tout juste sorti de prison, un quadragénaire a tué sa voisine avant de servir son cœur à sa famille. Il a ensuite supprimé son oncle et la petite-fille de celui-ci.

Libéré de prison en janvier dernier, Anderson vivait chez son oncle et sa tante, à qui il a préparé le cœur de sa voisine. Il a ensuite tué son oncle de 67 ans et la petite-fille de ce dernier, âgée de 4 ans. Le quadragénaire a par ailleurs poignardé sa tante, qui a survécu à l’attaque. L’individu a été arrêté le jour même des meurtres, et le corps de la première victime a été retrouvé deux jours plus tard, après les aveux de l’auteur.