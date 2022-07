Star de la NBA accusé de violences conjugales: sa femme témoigne

Violences conjugales : Star de NBA accusée: «Je lui ai permis de traumatiser mes enfants»

«Les enfants qui sont témoins de violences familiales sont particulièrement vulnérables et l’impact sur eux est incommensurable», a souligné le procureur George Gascon. «M. Bridges sera tenu responsable de ses actes et nous (...) soutiendrons les victimes au cours de ce processus difficile.»

«Je ne peux plus me taire»

Miles Bridges s’est rendu aux autorités, le 29 juin, après des incidents qui, selon les procureurs, ont eu lieu «les 27 et 28 juin ou aux alentours». Après qu’il ait été libéré sous caution à hauteur 130’000 dollars, sa femme, Mychelle Johnson, a publié sur Instagram des photos – la page a été bloquée depuis – montrant des blessures au visage et au corps.

«Je déteste que l’on en soit arrivé là, mais je ne peux plus me taire. J’ai permis à quelqu’un de détruire mon foyer, d’abuser de moi de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants à vie», a-t-elle écrit. «Je ne permettrai pas aux personnes qui l’entourent de continuer à me faire taire et de continuer à mentir pour le protéger».