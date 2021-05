Informatique - Il a développé seul une vraie alternative à Photoshop

Vous travaillez avec un modèle d’affaires freemium, avec affichage de publicités ou 40 dollars par an sans publicité. Quelle est la proportion entre les utilisateurs gratuits et les payants parmi les 250 000 utilisateurs quotidiens que vous revendiquez?

Il est de plus en plus difficile de trouver des outils gratuits en ligne, sauf des versions ultrabasiques comme Adobe Photoshop Express Editor. Pensez-vous pouvoir garder encore longtemps la variante gratuite de votre programme?

Adobe Photoshop est l’éditeur d’images le plus connu et Photopea y est souvent comparé. C’est naturel et ça ne me dérange pas :)