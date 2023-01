Berne : Il a donné à sa femme six fois la dose mortelle d’un médicament

Un homme encourt 18 ans de prison pour avoir empoisonné sa femme, morte après des jours d’agonie.

La poudre avait notamment été dissoute dans le café de la victime, a-t-il été précisé lors du procès. 20min/Ela Çelik

La colchicine, utilisée pour traiter la goutte, peut être toxique à haute dose. C’est cette substance qu’un Bernois de 51 ans, dont le procès s’est tenu lundi, semble s’être procuré sur internet afin de tuer sa femme en mars 2021. Il la lui avait fait ingérer à son insu sous forme de poudre, mélangée à divers plats et boissons. Les analyses ont montré que la victime avait dans le sang six fois la dose mortelle du médicament, ou l’équivalent d’au moins 240 comprimés.

La femme de 54 ans était allée à l’hôpital après des diarrhées et des douleurs. Mais on lui avait dit que c’était une gastro. Le surlendemain, retour à l’hôpital: on avait alors suspecté alors un norovirus. Deux jours après, elle était morte d’une «défaillance multiorganique». Son mari a été arrêté moins d’un mois après.

Sans scrupules ou sans volonté?

Lundi, au tribunal, le quinquagénaire s’est montré évasif et confus. Il a déclaré avoir seulement mis quelques grammes de poudre dans le café de sa femme «pour lui donner mal au ventre» et que c’est elle qui avait commandé la colchicine. Or les enquêteurs ont retrouvé sur son ordinateur une recherche sur internet pour des «poisons». La victime, elle, consultait Google pour élucider des symptômes qu’elle ne s’expliquait pas.

L’avocat du Bernois estime qu’il devrait être condamné pour homicide involontaire, disant qu’il ne savait pas que la substance pouvait être mortelle. L’opinion est tout autre côté Ministère public. Le procureur a rappelé que, la veille de la mort de sa femme, l’accusé avait déclaré sa flamme à sa maîtresse et lui avait proposé des vacances au Tessin. Il a requis 18 ans et demi de prison contre l’accusé, un «meurtrier sans scrupules et absolument lâche»

Le verdict sera connu jeudi.