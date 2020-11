George Clooney : Il a donné une fortune à ses amis

L’acteur George Clooney a versé un million de dollars à 14 de ses meilleurs potes, pour les remercier de l’avoir aidé à ses débuts.

Grâce à sa carrière fulgurante à Hollywood et son sens des affaires, l’acteur George Clooney est à l’abri du besoin.

George Clooney est un homme à la fois reconnaissant et généreux. Pour les remercier de l’avoir soutenu à ses débuts à Hollywood, l’acteur américain de 59 ans a fait un don d’un million de dollars à 14 de ses amis, en 2013.

Interviewé par le magazine «GQ», qui l’a élu «Homme de l’année», George a expliqué son geste incroyable envers ces gens si chers à son coeur: «J’ai pensé que tout ce que j’avais, c’étaient ces amis qui, sur les trente dernières années, m’avaient aidé d’une manière ou d’une autre… J’ai dormi sur leurs canapés quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent quand je n’avais pas un rond, ils m’ont aidé quand j’en avais besoin, s’est-il souvenu. Et je me suis dit que, si je me faisais écraser par un bus, ils seraient tous dans mon testament. Alors, pourquoi attendre d’être renversé par un bus?»