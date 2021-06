Le chanteur Gims a échappé à la drogue grâce à ses passions

Gims : Il a échappé à la drogue grâce à ses passions

Entouré de dealers durant sa jeunesse, Gims n’a jamais touché aux substances illicites. Il a préféré se concentrer sur l’art et la musique.

Si le rappeur Gims peut se targuer d’avoir vendu 6 millions d’albums depuis le début de sa carrière, il n’oublie par pour autant d’où il vient. Issu d’un milieu modeste, l’artiste français de 35 ans s’est retrouvé très jeune face à des gens peu recommandables. «Nous, avec la famille, on vivait dans une ou deux pièces, et il y avait d’autres pièces qui étaient occupées par des dealers. Des gens qui venaient là et qui préparaient à vendre leur drogue en la coupant, a-t-il confié dans l’émission «Sept à Huit», sur TF1, dimanche 6 juin 2021. J’ai compris comment ça se passait. J’observais tout et j’ai vraiment grandi dans ça.»