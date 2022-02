Fraude aux crédits Covid-19 – Il a empoché illégalement 80’000 francs parce qu’il était «désespéré»

Le Tribunal cantonal zurichois a jugé le trentenaire en appel. 20 Minuten

Un technicien du bâtiment de 31 ans, propriétaire d’une petite entreprise dans la vallée de la Limmat (ZH), a demandé, en mars 2020, un crédit d’urgence Covid-19 auprès de sa banque. Avec succès: il obtenu 80’000 francs au bout de quatre jours seulement, soit 10% du chiffre d’affaires annuel qu’il avait préalablement déclaré. Or en réalité, il n’avait réalisé cette année-là que 15’000 francs de chiffres d’affaires, et non 800’000 francs comme indiqué dans sa déclaration. Compte tenu de ce fait, il aurait normalement dû obtenir un crédit de 1500 francs.

Voilà pourquoi le Suisse s’est retrouvé dans le collimateur de la justice zurichoise. Le Ministère public l’accuse d’escroquerie et de faux dans les titres. En avril dernier, le trentenaire a été condamné à 12 mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de 2000 francs par le tribunal de district de Dietikon (ZH). «Le prévenu a profité sans vergogne de la situation de crise», avait alors estimé le juge, justifiant ainsi le verdict relativement sévère.

Or comme le prévenu a fait recours, l’affaire a une nouvelle fois été jugée cette semaine par le Tribunal cantonal. Contrairement à la première audience, seul l’avocat de l’accusé s’est présenté jeudi face aux juges. «Mon client est malade et est actuellement en train de se faire dépister contre le coronavirus», a expliqué l’homme de loi. Il a néanmoins demandé au tribunal de maintenir le procès malgré l’absence de son client. «Il souhaite que la procédure soit close. Toute cette affaire lui pèse énormément.» Le souhait a été accepté par le tribunal et le procès a donc eu lieu.

«Un simple mensonge n’est pas dolosif»

L’avocat a demandé l’acquittement pur et simple de son client. Selon lui, il s’agit ici d’une simple infraction à l’ordonnance sur les cautions solidaires Covid-19 et non d’escroquerie ou de faux dans les titres. La défense a uniquement demandé une amende de 2000 francs pour le trentenaire: «Ce qu’il a fait était moralement répréhensible, mais ce n’était pas une escroquerie.» Pour qu’il y ait escroquerie, a rappelé l’avocat, il faut agir avec malice ou encore bâtir tout un édifice de mensonges. «Un simple mensonge n’est pas dolosif», a argumenté l’avocat.

L’homme de loi a par ailleurs déclaré qu’il aurait été facile pour la banque de découvrir les fausses déclarations. «Un chiffre d’affaires annuel de 800’000 francs n’était pas du tout plausible.» Son client aurait été désespéré et aurait tout entrepris pour sauver son entreprise. «Il s’est trouvé dans une situation d’urgence», a poursuivi l’avocat. Selon lui, la banque porte donc une part de responsabilité parce qu’elle n’a pas respecté les mesures de sécurité les plus élémentaires lors de l’octroi du crédit. «La banque n’avait aucun intérêt à vérifier la situation financière de mon client, car la totalité de la somme était couverte par la Confédération. Elle ne courait aucun risque.»

Une partie déjà remboursée

Pour finir, l’avocat a souligné que son client remboursera l’argent indûment empoché. Son entreprise fonctionnerait à nouveau bien et il aurait d’ores et déjà signé un accord de paiement. «Il a déjà remboursé 5000 francs depuis novembre dernier.»