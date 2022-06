Procès à Vevey (VD) : «Il a essayé de me planter entre 50 et 60 fois, sans s’arrêter»

Le prévenu a été jugé mardi devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey. Getty Images

«Il a essayé de me planter entre 50 et 60 fois, avec des mouvements de balayage, sans s’arrêter», a raconté Drilon*, mardi, devant le Tribunal veveysan. «Quand j’ai vu son visage, j’étais tétanisé par ce qui était en train de se passer. J’aurais voulu me défendre, mais j’étais bloqué», se souvient ce vingtenaire.

Son agresseur, c’est Kushtrim*, qui bossait avec lui dans une entreprise active dans l’assainissement de conduites. Après avoir poignardé un homme et écopé de 4 ans de prison pour tentative de meurtre en 2016, ce Kosovar, âgé de 29 ans, se retrouve devant la justice pour des faits similaires.

Un jour d’avril 2021, sur un chantier de Villars-sur-Ollon (VD), Drilon confie à Kushtrim avoir rencontré une jeune fille travaillant à la Coop, et qu’il compte lui demander son numéro. Mais sans savoir qu’elle est en réalité la sœur de son collègue. Survient alors ce que le procureur Julien Aubry décrit comme «une réponse ultra violente à ce que le prévenu a pris comme une intrusion sur son territoire familial».

De multiples souffrances

Frappé à plusieurs reprises avec une pince, un pied de biche et une barre de fer, Drilon a souffert blessures à la tête et au thorax, ainsi que de plusieurs ecchymoses dans le dos et sur le flanc. Kushtrim sera rattrapé par la police quelques minutes après avoir pris la fuite avec le véhicule de service.

Plus d’un an après les faits, il concède être «plus irritable que d’habitude» en période de jeûne ramadan, mais conteste avoir porté des coups de couteau avec une lame de 8.5 cm au plaignant, tandis que ce dernier était désarmé. D’après lui, le plaignant a parlé de sa sœur et de sa famille en des termes peu respectables, expliquant cette «escalade de violence».

Conséquences de l’attaque

Un passé «difficile»

De son côté, Kushtrim, arrivé en Suisse à l’âge de deux ans, s’est défendu en disant avoir eu «une jeunesse difficile» suite à l’incarcération de son père notamment, un élément à prendre en compte selon son avocat, Me Ludovic Tirelli. «J’ai dû endosser le rôle de chef de famille à l’adolescence, ça n’a pas été simple. J’ai fait du mieux que je pouvais, par amour pour ma famille. Elle aussi mon point faible», a-t-il confié.

Convaincu que l’intention de l’agresseur était de tuer ce jour-là, le procureur a requis 7 ans de prison pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées, et 30 jours-amende pour injure et menaces. Au vu de la «sérieuse crainte de nouvelle récidive», il a aussi demandé un internement sécuritaire du prévenu, bien que ce dernier refuse toujours de se soumettre à une expertise psychiatrique. «C’est mon droit», a-t-il lancé. Verdict, mercredi.

* Prénoms d’emprunt.