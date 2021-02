Nouvelle-Zélande : «Il a eu beaucoup de chance»

Grièvement blessé, un surfeur a eu la force d’écrire un message de détresse sur le sable avant de s’effondrer, mercredi près d’Auckland. Une promeneuse a donné l’alerte.

Un jeune homme a été miraculeusement secouru sur une plage isolée près d’Auckland, mercredi. L’individu était en pleine session de surf quand il a perdu le contrôle de sa planche et que de violentes vagues l’ont éjecté sur des rochers. Blessé et exténué, le malheureux a tenté de marcher depuis la plage et à travers d’épais buissons pour trouver de l’aide. Mais après deux heures d’efforts vains, le surfeur s’est écroulé sur une plage voisine, raconte le «Daily Mail».