André Lamoglia eu peur de ses scènes hot

André Lamoglia : Il a eu peur de ses scènes hot dans «Élite»

André Lamoglia a angoissé à l’idée de mimer des relations sexuelles avec un autre garçon dans la série de Netflix.

Les fans de la série «Élite» le savent: le feuilleton espagnol de Netflix contient beaucoup de scènes de fêtes et de sexe, au lycée de Las Encinas. André Lamoglia, qui incarne Iván, s’est fait beaucoup de souci quand il a su qu’il devrait tourner des séquences où on le voit faire l’amour avec Manu Rios, qui joue le rôle de Patrick, son petit ami pour la saison 5. Comme l’acteur de 24 ans n’avait encore jamais mimé des ébats sexuels devant les caméras, il n’arrêtait pas de se demander comment il allait procéder.

Heureusement pour lui, tout s’est très bien passé. «L’équipe a été réduite sur le plateau. Nous avions un coordinateur d’intimité, précisément pour ces scènes, pour nous rendre plus à l’aise, plus préparés, pour apporter plus de crédibilité à ces ébats, a-t-il confié au site Hugo Gloss. C’était donc beaucoup plus facile à filmer que je ne le pensais. Je me sentais vraiment à l’aise.» Le Brésilien a aussi assuré qu’il n’avait jamais tourné complètement nu. «Nous avions une protection, comme une couverture sexuelle. Ils appellent ça un string ou une chaussette, quelque chose du genre», a-t-il précisé en ajoutant toutefois qu’il n’avait jamais eu recours à une prothèse pour rembourrer son slip.