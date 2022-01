Philippe Lacheau a eu une doublure cul

Philippe Lacheau : Il a eu une «doublure cul» dans son nouveau film

Sur le tournage de «Super-héros malgré lui», Philippe Lacheau n’a pas voulu montrer ses fesses. Un «cascadeur professionnel» l’a donc fait à sa place.

Dans une scène où il est suspendu à l’envers sur un arbre, Philippe se retrouve avec les fesses à l’air. Or, ce ne sont pas les siennes qu’on voit à l’écran et dans la bande-annonce du long métrage. Le Français de 41 ans avait fait appel à une «doublure cul» pour cette séquence osée, a-t-il avoué à Yann Barthès. C’est un «cascadeur professionnel» de 32 ans qui a pris sa place. «Il fait toutes les pirouettes, il fait des choses incroyables et du coup il avait un fessier très très musclé», a expliqué Philippe. «T’as honte de ton cul», lui a alors demandé l’animateur de l’émission. L’acteur, qui fait pourtant du sport et de la musculation, a répondu qu’il avait tendance à ne muscler que le haut de son corps.