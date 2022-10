Jamel Debbouze a failli quitter Mélissa Theuriau

Jamel Debbouze : Il a failli larguer Mélissa Theuriau alors enceinte

La vie de couple n’a rien d’un long fleuve tranquille. Même quand on s’appelle Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, ensemble depuis 2007. L’humoriste et acteur, qui a parodié Charles III avec Alain Chabat , en a fait l’expérience il y a quelques années. Il a même bien failli quitter sa chérie journaliste alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant, en 2008.

«Quand j’ai appris que j’allais être père, j’ai failli prendre le large. On a toujours peur», a raconté le Français de 47 ans au micro de France Inter mercredi 12 octobre 2022. Jamel Debbouzze a concédé qu’il voyait la paternité comme une «responsabilité immense qu’on fantasme et qui nous submerge». Dans tous les cas, cette période ne lui a pas «du tout plu»: «Quand je me suis retrouvé face à cette échéance de devenir responsable, ça m’a fait vraiment peur. Ça ne m’a pas plu du tout. Je me suis remis en question, même peut-être trop». D’après lui encore, toutes les personnes sont confrontées à ce genre de préoccupations avant de devenir parent. «Et c’est normal. C’est une vraie responsabilité que de devenir adulte».