Vaud: Il a failli tuer son ex par deux fois

Jules* avait agressé violemment sa compagne Chloé*, à deux reprises en 2021. Il l’avait d’abord étranglée à leur domicile de la Tour-de-Peilz, en avril. Il l’avait ensuite tabassée et poignardée en octobre, alors qu’elle sortait de chez son amant, à Crissier. Prévenu notamment de tentative d’assassinat, ce Français encourt une peine allant jusqu’à 10 ans de prison. La première après-midi d’audience a principalement été consacrée à l’audition de la victime, laquelle s’est déroulée en l’absence de l’accusé et de sa famille. Les deux parties s’étaient préalablement mises d’accord sur les conditions de ce témoignage.

Lors de la première agression, elle s’est souvenue avoir été étranglée à deux reprises. «Il m’a saisie à la gorge et j’ai perdu connaissance», a-t-elle relaté. Le président Stéphane Coletta a alors poursuivi: «Il a serré une deuxième fois?» «Oui, j’en suis certaine. J’étais habillée la première fois et je me suis réveillée nue ensuite.» Sur le deuxième épisode, Chloé se souvient avoir été agressée alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture. Après l’avoir injuriée et rouée de coups, Jules l’avait poussée au bas d’escaliers et poignardée à plusieurs reprises. Le procès se poursuit mercredi.