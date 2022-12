États-Unis : Il a fait croire à une vie de rêve pendant un mois grâce à l’IA

Un vidéaste a berné ses amis en publiant sur les réseaux sociaux des fausses photos de lui générées par l’intelligence artificielle Stable Diffusion.

Le créateur de contenus Kyle Vorbach n’a en réalité jamais posé pour cette photo. Instagram/kylevorbach

Quand certaines personnes s’inventent une vie parfaite sur les réseaux sociaux grâce à des photos habilement cadrées et retouchées, d’autres comme, Kyle Vorbach, n’ont même pas besoin de sortir de leur chambre pour le faire. Ce comédien et vidéaste s’est en effet créé une fausse vie pendant un mois sur Instagram en mettant à profit l’intelligence artificielle.

Comme il le raconte dans une vidéo YouTube, l’idée lui est venue au mois d’octobre lorsqu’il a voulu mettre à jour sa photo de profil pour les réseaux sociaux. Mais il n’arrivait pas à trouver un cliché satisfaisant. Il s’est alors rappelé avoir créé des images réalistes de son chien portant un petit chapeau sur la tête grâce à l’IA Stable Diffusion, générateur d’images d’aspect photographique à partir d’une simple description texte.

Après avoir appris que l’outil donne de meilleurs résultats si on le nourrit avec des photos personnelles et le nom d’une célébrité ressemblant à la personne dont on veut générer une image (l’acteur Ryan Gosling dans son cas), Kyle Vorbach est finalement parvenu à créer l’image parfaite qu’il cherchait, rapporte PetaPixel. Il la décrit comme «l’une des meilleures photos que j’ai jamais prises et je n’ai même pas eu besoin de sortir de ma chambre».

Au lieu de s’arrêter là, le jeune homme a poursuivi l’expérience en décidant de publier d’autres images générées par l’IA sur ses comptes de réseaux sociaux, comme Instagram. Il a ainsi berné ses amis et sa famille pendant quatre semaines avec de faux clichés de lui. Il s’est notamment inventé un voyage à New York, où il aurait rencontré un ami (totalement inventé lui aussi par l’IA), ainsi que son retour temporaire dans sa ville de Los Angeles.

Il a ainsi simulé une vie parfaite en se mettant notamment en scène dans un bel appartement.

Kyle a aussi fait croire avoir rencontré le fameux acteur Ryan Gosling en personne.

«Quand j’ai commencé ce projet, c’était pour le plaisir, mais c’est beaucoup de travail de passer au crible des milliers d’images toute la journée et toute la nuit en observant l’idée qu’une machine se fait de votre visage jusqu’à ce que vous ne sachiez même plus à quoi vous ressemblez», raconte-t-il. «Chaque fois que j’ai reçu un like sur l’une de ces photos, j’ai ressenti ces endorphines comme si c’était moi. Comme si quelqu’un que je connaissais avait aimé une photo de moi. Finalement, je ne savais pas où je m’arrêtais, et où commençait la personne de Ryan Gosling».

Il a finalement révélé la supercherie à ses proches, comme on peut le voir dans sa vidéo. Cette expérience aura prouvé qu’il est possible de simuler une vie en ligne grâce à l’IA, mais aussi que cette création d’images est très chronophage si on veut obtenir un résultat des plus réalistes.

