procès immobilier à Genève – «Il a fait de la criminalité son fond de commerce»

Huit heures. Il aura fallu huit heures à la procureure Caroline Babel Casutt pour faire le tour des innombrables infractions reprochées aux deux promoteurs immobiliers jugés depuis dix jours par le Tribunal correctionnel, qu’elle résumera d’une expression: «escroquerie de masse». D’une voix douce et avec un grand calme, elle a réclamé de lourdes peines pour ces hommes qui «ont ruiné des gens qui leur ont confié l’épargne d’une vie», constatant que «les promesses non tenues étaient une marque de fabrique» de leur société.

«Promoteurs véreux et appartements fantômes»

«Méthodes de gangster»

Pour l’un, celui qui soutirait directement les acomptes aux clients, elle a requis 7 ans de prison. «Il a fait de la criminalité son fond de commerce et a agi avec des méthodes de gangster.» Avant les faits, «il menait une vie de prince avec l’argent de ses clients», qu’il a «dépouillés. Vous avez encaissé 24 millions d’acomptes!» Pour l’autre, elle a réclamé 5 ans, en raison d’«un rôle plus en retrait», de méthodes moins brutales et d’efforts «un peu plus louables» pour rembourser ses victimes.