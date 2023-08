Après son tour du monde à vélo, on lui vole tout à Lausanne

Le 24 juillet, vers 20h, son voyage s’est toutefois arrêté abruptement. «Je devais me rendre chez un Lausannois, membre de la plateforme Warmshowers (lire encadré), pour y passer la nuit. Histoire de ne pas arriver les mains vides, j’ai voulu acheter un petit quelque chose à la Coop de la gare», explique David Gasc. Il a donc laissé son vélo devant le magasin. Moins de deux minutes plus tard, sa monture non-cadenassée et tout son équipement, en particulier son matériel de camping, avaient disparu. «Je n’en reviens toujours pas. J’ai traversé des pays comme la Colombie, le Venezuela ou le Brésil, et il n’e m’est jamais rien arrivé. Et c’est ici, à Lausanne, la capitale olympique, qu’on m’a tout volé», déplore le Montpelliérain.

Aucune trace du vélo ou du voleur

Ce dernier s’est ainsi retrouvé tout penaud, en shorts et en sandales, dans la nuit lausannoise. Entre ses mains, il ne lui restait que son casque et son porte-monnaie. La police de Lausanne confirme qu’une plainte a été déposée. Mais, pour l’heure, aucune trace du vélo ou du voleur. «Heureusement, il me restait ma carte bleue et j’ai pu prendre un train pour rentrer en France. Par la suite, on m’a appris que les vols de vélos étaient fréquents à Lausanne. J’avais probablement un peu idéalisé la Suisse et relâché ma vigilance. Mais je pense surtout que je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment.»