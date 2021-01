La femme de Griveaux sort du silence : «Il a fait passer sa famille en premier et nous a pro­tégé»

Un peu moins d'un an après le scandale sexuel qui a poussé Benjamin Griveaux à abandonner la course à la mairie de Paris, sa femme donne des nouvelles de leur couple.

Sa femme, l'avocate Julia Minkowski, après être restée silencieuse pendant presqu'un an, a accepté de se livrer au magazine Elle alors que sort son nouveau livre «L’avocat était une femme». «Vu de l’extérieur, cet épisode, avec sa dimension médiatique et politique, a pu paraître extraordinaire, voire surréaliste. Mais, à l’inté­rieur, les choses se sont passées de façon assez banale», a-t-elle confié. «Nous avons affronté cette épreuve dou­loureuse comme tous les couples qui connaissent des turbulences», a-t-elle reconnu. Elle a appliqué «les conseils que je donne à mes clients» et coupé la télé et les réseaux sociaux.