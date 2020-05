Températures

L’été pointe déjà le bout de son nez

La température la plus élevée mesurée cette année a été enregistrée mercredi à Biasca. Le mercure a également atteint des sommets en Valais.

L’été semble impatient de s’installer en Suisse! Le pays a été baigné de soleil et de températures estivales mercredi. À Biasca (TI), on a mesuré la température la plus élevée cette année: 29,5 degrés. Le mercure a également atteint 29,1 degrés à Sion, en Valais.