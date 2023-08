Noah Schnapp a fait son coming out grâce à son rôle

Révélé dans «Stranger Things», en 2016, dans le rôle de Will Byers, Noah Schnapp a vu son personnage évoluer au fil des saisons de la série de Netflix. Dans un épisode, lors d’une scène très émouvante, le garçon timide qu’il incarne a révélé son homosexualité. Peu de temps après, en janvier 2023, Noah faisait aussi son coming out sur TikTok, en faisant référence à son personnage dans la fiction. «Je suppose que je suis plus similaire à Will que je ne le pensais», avait-il dit, après avoir confié que son orientation sexuelle avait été bien accueillie par sa famille et ses amis.