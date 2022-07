Zermatt (VS) : Il a fait trop chaud, la station de ski doit fermer pour l’été

Les remontées mécaniques de Zermatt ne fonctionneront plus dès vendredi. L’entretien, compte tenu des conditions climatiques, n’est plus possible.

Si la neige venait à tomber, les pistes pourraient encore rouvrir cet été. 20min

Après Saas-Fee (VS), qui a restreint son domaine skiable aux seuls skieurs pros, c’est Zermatt qui doit renoncer à accueillir des skieurs cet été. Mardi, la société des remontées mécaniques de Zermatt a annoncé la fermeture des pistes dès vendredi. «Les défis déjà causés par le manque de neige pour l’entretien technique des installations de transport ainsi que pour l’entretien des pistes deviennent de plus en plus importants et ne peuvent plus être maîtrisés dans leur intégralité», déplore Zermatt Bergbahnen dans un communiqué.

Des précipitations sous forme de pluie, en plus du faible enneigement de l’hiver dernier, ont sonné le glas des espoirs d’ouvrir comme d’habitude. Il ne fallait pas s’attendre à mieux: avec l’isotherme du zéro degré qui a été mesuré à 5184 mètres d’altitude dans la nuit de dimanche à lundi, on était bien loin de voir de la neige tomber sur les plus hautes pistes.

Les descentes de Coupe du monde normalement garanties

La société se veut néanmoins rassurante sur un point. Dès la saison d’hiver prochaine, quatre courses de la Coupe du monde de ski devaient faire étape à Zermatt: deux descentes hommes les 29 et 30 octobre et deux descentes femmes les 5 et 6 novembre. «La piste Gran Becca est déjà à moitié préparée du côté suisse. Ces travaux seront également poursuivis dans un premier temps sur la partie suisse, puis sur la partie italienne, de sorte qu’elle devrait être prête à accueillir des courses début octobre 2022», dit le communiqué.

En attendant, tout espoir n’est pas vain pour cet été. «En cas de baisse des températures et de chutes de neige suffisantes, les entraînements des équipes de ski et les activités générales de ski d’été pourront reprendre à tout moment dans les proportions habituelles», dit la société de remontées mécaniques.